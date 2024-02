Polizei klärt Unfallflucht in Günzburg auf

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht in Günzburg schnell geklärt werden.

Eine Fahrerflucht in der Peter-Henlein-Straße in Günzburg ist dank eines Zeugen aufgeklärt worden. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, befuhr am Freitag gegen 14.35 Uhr eine Dame mit ihrem Pkw die Peter-Henlein-Straße in Günzburg. Als sie an einem geparkten Kleintransporter vorbeifuhr, kam sie zu weit nach rechts und blieb mit ihrem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel des geparkten Kleintransporters hängen. Obwohl an dem geparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel beschädigt wurde, setzte die Frau mit ihrem Pkw die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeuge fotografierte Flüchtige mit dem Handy

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Verkehrsunfall und konnte von dem flüchtigen Pkw das Kennzeichen fotografieren. Danach veranlasste er die Verständigung der Polizei. Die Fahrzeugführerin konnte anschließend an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 650 Euro. (AZ)