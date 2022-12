Polizei muss in einer Bank in Günzburg eine schreiende Frau fesseln

Aggressiv war eine Frau in einer Günzburger Bankfiliale. Sie schrie, beleidigte die Angestellten und versuchte, herbeigerufene Polizeibeamte zu schlagen.

Nach einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte wurde eine randalierende Frau am Montag aus einer Günzburger Bankfiliale in Polizeigewahrsam genommen. Gegen Mittag wurde die Polizei gerufen, weil eine Frau in der Hauptstelle der Sparkasse herumschreien und Angestellte beleidigen würde. Zudem weigerte sie sich, die Bank trotz Aufforderung zu verlassen. Nach dem Eintreffen der Polizei vor Ort wurde der Randaliererin von den Polizeikräften ein Platzverweis erteilt und sie nochmals aufgefordert, die Räumlichkeiten des Geldinstituts zu verlassen. Diesem Platzverweis kam sie nicht nach.

Die Tatverdächtige musste gefesselt werden

Um die polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen, musste die Frau laut Polizei "durch unmittelbaren Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden." Dabei versuchte sie, einen Polizeibeamten zu schlagen. Letztlich musste die Tatverdächtige gefesselt werden, da sie sich den Maßnahmen der Polizeibeamten weiterhin massiv widersetzte. Anschließend wurde sie in Gewahrsam genommen. Gegen die 44-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)