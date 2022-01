Günzburg

20:00 Uhr

Polizei nimmt in Günzburg in der Neujahrsnacht einen Ranalierer fest

In der Neujahrsnacht haben Polizeibeamte einen gesuchten Mann festgenommen, der in Günzburg Passanten körperlich anging.

In Günzburg belästigte ein Mann in der Neujahrsnacht Passanten, wenig später saß er in der Haftzelle. Die Polizei hatte ihn bereits gesucht.

In der Neujahrsnacht verständigten in Günzburg gegen 0.45 Uhr mehrere Passanten die Polizei, weil sie in der Bahnhofstraße von einer männlichen Person belästigt wurden. Der Randalierer ging dabei auch eine Passantin körperlich an, diese blieb jedoch unverletzt. Nach dem Eintreffen der Streife stellten die Beamten fest, dass gegen den 41-jährigen Beschuldigten ein offener Haftbefehl bestand. Nach erfolgter Festnahme leistete der Beschuldigte beim Transport in die Haftzelle Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach. Nun wird gegen ihn wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)

Themen folgen