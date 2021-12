Polizei nimmt in Günzburg Randalierer auf frischer Tat fest

In Günzburg rufen Bewohner die Polizei, weil Männer damit drohen, die Türe einzuschlagen. Die Beamten reagieren schnell und machen eine Festnahme.

Vielleicht, weil sich bereits in der Nacht zuvor eine Straftat an einem Haus in der Denzinger Straße in Günzburg ereignete, waren die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg schnell vor Ort. Wie berichtet, wurden dort von zunächst unbekannten Personen die Verglasung einer Haustüre und die Windschutzscheibe eines vor dem Haus abgestellten Autos eingeschlagen. Am Dienstagvormittag ging bei der Inspektion der Anruf ein, dass an dem Haus mehrere Personen erschienen seien und eine davon nun randalieren würde. Diese Person würde versuchen, die Haustüre einzuschlagen und Drohungen gegen die Bewohner aussprechen.

Wollte Türe in Günzburg einschlagen: 31-Jähriger festgenommen

Die eintreffenden Beamten konnten vor Ort einen 31-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach ersten Ermittlungen hatte dieser mutmaßlich aufgrund eines Streites versucht, die Haustüre einzuschlagen und die Bewohner bedroht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet. Zudem ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass der 31-Jährige auch für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, die in der Nacht auf Montag begangen wurden. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes und der Hintergründe der Tat sind weitere Ermittlungen erforderlich. (AZ)