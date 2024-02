Polizei schnappt Dieb an BKH-Baustelle in Günzburg

Beamte der Günzburger Polizei vereitelten am Freitagnacht einen Diebstahl auf dem BKH-Gelände. Zu verdanken war das einem aufmerksamen Krankenhausmitarbeiter.

Ein Mitarbeiter des Bezirkskrankenhauses bemerkte am Freitagnacht, kurz vor 3 Uhr, eine verdächtige Person an einer Baustelle auf dem Gelände. Wie die Polizei aus Günzburg mitteilte, kam es dem Mitarbeiter seltsam vor, dass der verdächtige Mann um diese Uhrzeit Metallteile in sein Auto lud. Da er einen Diebstahl befürchtete, verständigte der Zeuge die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg traf daraufhin tatsächlich einen 47-Jährigen an der Baustelle an, der seinen kompletten Wagen mit Rohren von der Baustelle beladen hatte und gerade wegfahren wollte. Den 47-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (AZ)