Günzburg

13:38 Uhr

Polizei stoppt Autofahrer mit Ausfallerscheinungen

Eine Polizeistreife wird in Günzburg auf ein Auto aufmerksam, das in Schlangenlinien unterwegs ist. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Einer Streife der Polizeiinspektion Günzburg fiel am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein Fahrzeug auf, das ohne Licht in der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Günzburg unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle, da der Pkw zudem in Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten den 47-jährigen Autofahrer in der Ulmer Straße an. Da der Mann während der Kontrolle orientierungslos wirkte und schwankte, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Polizei ordnet Blutentnahme an Der Wert lag zwar unter 0,5 Promille, aufgrund der festgestellten Ausfallerscheinungen wurde dennoch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Laut Polizeiangaben ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Abhängig von deren Untersuchungsergebnis sowie der weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft droht dem 47-Jährigen unter Umständen neben einer Geldstrafe auch der Entzug der Fahrerlaubnis. (AZ)

