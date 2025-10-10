Doppelte Kontrolle in Günzburg: Fahrer trotz Fahrverbot erneut gestoppt

Am späten Donnerstagabend haben Beamte der Polizei Günzburg einen 33-jährigen Pkw-Fahrer in Günzburg in der Heidenheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten laut Polizeibericht drogentypischen Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. In der Folge wurde bei dem 33-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Fahrzeugschlüssel nahm die Ehefrau entgegen, heißt es im Polizeibericht weiter. Nicht einmal zwei Stunden später konnte der 33-Jährige erneut laut Polizei mit seinem Pkw angetroffen werden. Dieses Mal stoppten sie den Fahrer in der Schlachthausstraße in Günzburg. Da weiterhin der Verdacht des Drogeneinflusses bestand, wurde erneut eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt endgültig unterbunden. Den 33-Jährigen erwartet nun ein hohes Bußgeld sowie mehrere Monate Fahrverbot. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis