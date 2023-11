Polizei stoppt in Günzburg betrunkene Autofahrerin

Ein erster Atemtest bei der 26-Jährigen deutete auf die Überschreitung der 0,5 Promille-Grenze hin. Nun muss sie mit einer Strafe rechnen.

Beamte der Polizei Günzburg haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine 26-jährige Autofahrerin in der Heidenheimer Straße kontrolliert. Zur Prüfung der Fahrtauglichkeit wurde laut Polizeibericht ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser brachte ein Ergebnis von mehr als 0,25 mg/l Atemalkoholkonzentration, was auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr 0,5 Promille hindeutet. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)