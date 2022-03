Polizei stoppt in Günzburg den Fahrer eines frisierten Pedelecs

Fahrräder mit Motorunterstützung sind hoch im Kurs. In Günzburg hat ein 25-Jähriger sein Gefährt modifiziert. Dabei beging er eine Straftat.

Ein 25-jähriger Radfahrer weckte am Montagmittag in Günzburg die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung der Polizei. Das vermeintliche Pedelec hatte nicht nur beim Treten in die Pedale eine Motorunterstützung, sondern allein durch Drehen am Gashebel wurde der Motor aktiviert.

Günzburg: Frisiertes Pedelec ist rechtlich ein Kraftfahrzeug

Da das Gefährt auf diese Art eine Geschwindigkeit von mehr als sechs Stundenkilometern erreichte, gilt es nicht mehr als Fahrrad. Es handelt sich um ein Kraftfahrzeug, für das mindestens ein Versicherungskennzeichen und gegebenenfalls auch eine Mofa-Prüfbescheinigung oder gar eine Fahrerlaubnis erforderlich ist. Nun wird gegen den jungen Mann wegen der Straftat des fehlenden Versicherungsschutzes ermittelt. (AZ)