Polizei stoppt in Günzburg einen Autofahrer mit zwei Promille Alkohol im Blut

Die Polizei hat in Günzburg nach einem Hinweis einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte.

Weil in Günzburg am Mittwochabend ein Auto mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam, rief ein besorgter Verkehrsteilnehmer bei der Polizei an. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung hielten Kräfte der Polizeiinspektion Günzburg das Auto im Stadtgebiet an. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Eine erste Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille. Bei dem Mann veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen ihn leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)