Polizei sucht drei Unfallflüchtige nach Schäden in Günzburg und Ellzee

Die Polizei sucht Zeugen für drei Unfallfluchten, die sich in Günzburg und Ellzee ereignet haben.

Drei neue Unfallfluchten liegen bei der Polizeiinspektion Günzburg vor. Der erste Fall ereignete sich in Günzburg am Montag. Eine Autofahrerin hatte ihren blauen BMW zwischen 13 Uhr und 15 Uhr für Einkäufe auf einem Parkplatz in der Reindlstraße und auf einem Parkplatz in der Maria-Theresia-Straße geparkt. Auf einem dieser Parkplätze wurde ihr Fahrzeug angefahren. Die bislang unbekannten Personen, die den Unfall verursachten, entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Unfallflucht im Schönhaldeweg in Ellzee: Hydrant und Zaun angefahren

Der zweite Fall geschah im Zeitraum vom 13. auf 14. Dezember (Montag auf Dienstag) in Ellzee. Dabei fuhr eine bislang unbekannte Person im Schönhaldeweg gegen einen Hydranten und einen angrenzenden Zaun. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Der dritte Unfall ereignete sich am Dienstag in Günzburg. In der Dossenbergerstraße fuhr eine bislang unbekannte Person im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 18 Uhr gegen den Zaun eines Hauses und ein dort befindliches Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich die Verursacherin oder der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen können, die an den Unfällen beteiligt waren, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)