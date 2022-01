Polizei sucht Ladendieb, der in Günzburger Drogeriemarkt klaute

Ein auf frischer Tat ertappter Ladendieb ist aus einem Günzburger Drogeriemarkt geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Dieb sahen.

In einem Drogeriemarkt am Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg stahl am Montagabend gegen 18 Uhr ein unbekannter männlicher Täter ein Parfüm. Als er von einer Beschäftigten angesprochen wurde, flüchtete der Dieb. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Mann ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 190 cm groß. Er war unter anderem mit einer Jogginghose mit roten Streifen bekleidet.

Ladendieb in Günzburger Drogeriemarkt flüchtet, Polizei ermittelt

Zudem trug er eine helle Mütze. Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)