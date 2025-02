Polizei sucht Mann nach Schlägerei in Günzburger Innenstadt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Günzburger Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen drei männlichen Beteiligten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, entbrannte offensichtlich zwischen den Personen ein Streit vor einer Bar am Günzburger Marktplatz, verursacht durch eine Kopfbedeckung. Es folgten gegenseitige Faustschläge, bei denen zwei der Beteiligten leicht verletzt wurden. Der dritte Beteiligte ist flüchtig und der Polizei bisher nicht bekannt. Er soll eine Glatze haben, ein oranges Oberteil getragen haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Zeugen, die den Streit beobachtet haben und Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/9190 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlägerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis