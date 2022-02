Polizei sucht nach Einbruch in Günzburg Verdächtigen mit Haftbefehl

Einen Ermittlungserfolg gibt es bei der Polizei in Günzburg: Ein Verdächtiger, der im Oktober in eine Büromöbelfirma einbrach, wird mit Haftbefehl gesucht.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Günzburg haben einen Tatverdächtigen ermittelt, der zwischen 8. und 11. Oktober vergangenen Jahres in eine Büromöbelfirma in der Lochfelbenstraße in Günzburg eingebrochen war. Der bis dahin unbekannte Täter durchsuchte Büro- und Fabrikationsräume und entwendete dabei Werkzeuge und eine Geldkassette. Der Täter erbeutete dabei Bargeld und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro.

Polizei fahndet nach Einbrecher, der in Günzburg Büroräume durchsuchte

Zudem verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Im Zuge intensiver und umfassender Ermittlungen konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 37-Jährigen aus dem osteuropäischen Raum. Aktuell wird nach ihm mit einem Haftbefehl gefahndet. (AZ)