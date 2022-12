Polizei sucht nach zwei Schäden an Autos nach Zeugen

Eine Unfallflucht in Günzburg und eine zerkratzte Motorhaube in Offingen beschäftigen die Polizei in Günzburg. Wer hat etwas gesehen?

Die Unfallflucht ereignete sich laut Polizei am Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Ichenhauser Straße in Günzburg. Einer Autofahrerin kam ein unbekanntes Fahrzeug über der Fahrbahnmitte entgegen und streifte den linken Außenspiegel des Autos. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen.

Motorhaube mit spitzem Gegenstand zerkratzt

In Offingen gab es am Montagnachmittag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr Uhr eine Sachbeschädigung an einem weißen Nissan Qashqai, der in der Schulstraße abgestellt war. Die Motorhaube des Fahrzeugs wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise in diesem Fall bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)