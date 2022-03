Günzburg

14:35 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Günzburger Tiefgarage

Ein grauer BMW wurde in Günzburg in der Tiefgarage unter dem Forum am Hofgarten angefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

In der öffentlichen Tiefgarage in der Jahnstraße in Günzburg wurde am Montag zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr ein grauer 3er-BMW im Heckbereich beschädigt. Der Spurenlage nach fuhr offensichtlich ein anderes Fahrzeug dagegen. Die Verursacherin oder der Verursacher meldete das Ereignis weder bei der Polizei noch beim Geschädigten. Somit werden von der Polizei aktuell Ermittlungen wegen des Straftatbestandes der Unfallflucht geführt. Auto in Tiefgarage unter dem Günzburger Forum angefahren Bereits vorhandene Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug überprüfen die Beamten nun. Sollten aufmerksame Mitbürger weitere sachdienliche Hinweise auf das Unfallgeschehen geben können, bittet die Polizeiinspektion um Mitteilung unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)

