Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfällen

In Günzburg haben sich am Montag zwei Verkehrsunfälle ereignet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagnachmittag parkte eine Frau mit ihrem Auto am Bahnhof in Günzburg. Während sie mit ihrem Sohn im Fahrzeug saß, parkte der rechts neben ihr stehende Wagen aus und touchierte ihre rechte Fahrzeugseite. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher laut Polizei einfach weiter. Die Frau konnte jedoch das Kennzeichen ablesen und den Beamten übergeben. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Bereits am Morgen wurde in der Lindenallee beim Ärztehaus ein Auto beschädigt. Der Geschädigte parkte gegen 8.15 Uhr, als er nach knapp einer Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der Stoßstange hinten links fest. Der Sachschaden wird hier auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 erbeten. (AZ)