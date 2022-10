Polizei sucht Zeugen nach zwei Beschädigungen in Günzburg

Zu zwei Vorfällen, die sich in Günzburg ereigneten, sucht die Polizei Zeugen. Fahrzeuge wurden von Unbekannten beschädigt, die dann flüchteten.

Eine Unfallflucht geschah auf einem Parkplatz in der Sedanstraße in Günzburg. Zwischen Mittwoch, 12. und Samstag, 15. Oktober wurde ein dort abgestellter, blauer VW angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Die verursachenden Personen entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Windschutzscheibe beschädigt

Der zweite Fall ereignete sich am Wochenende in der Ichenhauser Straße. Dort wurde zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 5.30 Uhr an einem geparkten braunen Audi die Windschutzscheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die zu den Taten Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)