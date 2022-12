Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfallfluchten in Bühl und Günzburg

Zwei angefahrene Autos und keiner will es gewesen sein: Auch kleine Schäden zählen als Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen in Bühl und Günzburg.

In Bühl wurde am frühen Montagabend im Zeitraum zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Kirchberg ein dort geparkter schwarzer Nissan angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannte Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Auto auf Parkplatz angefahren

Eine weitere Unfallflucht geschah in Günzburg auf einem Parkplatz des Bezirkskrankenhauses nahe Haus 53. Dort wurde am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein weißer Opel Corsa angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte sich die verursachende Person unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten Unfallverursacherinnen oder Unfallverursachern erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)