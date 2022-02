Polizei trifft in Günzburg zwei Männer an, die mit Laserpointer leuchten

Haben in Günzburg zwei Männer am Sonntagabend mit einem Laserpointer möglicherweise Verkehrsteilnehmer angeleuchtet? Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einen Anruf besorgter Bürger reagierte die Polizei am Sonntagabend in Günzburg und kontrollierte gegen 20.15 Uhr im Bereich Ulmer Straße/Schlachthausstraße zwei Fußgänger, die mit einem Laserpointer in die "Umgebung leuchten" sollten. Im Zuge einer Fahndung wurden ein 45-Jähriger und ein 34-Jähriger angetroffen. Bei der Überprüfung vor Ort konnte bei einem der Männer ein Laserpointer festgestellt werden. Auf Nachfrage gaben sie an, nicht in den Straßenverkehr geleuchtet zu haben. Verkehrsteilnehmer, die zum beschriebenen Zeitpunkt mit einem Laserpointer (grünes Licht) angeleuchtet oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)