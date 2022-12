Polizei zieht auf der A8 einen überladenen Lastwagen aus dem Verkehr

30 Prozent mehr Zuladung als erlaubt: Das verlängert Bremswege und geht aufs Material. Spezialkräfte der Polizei stoppten einen Lastwagen auf der A8.

Im Rahmen der Streifenfahrt auf der A8 stellten Kräfte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Mittwochabend bei einem Autotransporter-Gespann zwei stark nach unten gedrückte Hinterreifen am Lastwagen fest. Zur Überprüfung der Gewichte unterzogen die Beamten das litauische Gespann an der Anschlussstelle Günzburg einer Kontrolle. Der selbst fahrende Unternehmer, ein 31-jähriger Litauer, transportierte insgesamt drei Autos von der Schweiz nach Litauen.

Mobile Waagen bestätigen den Verdacht

Ein Verwiegung mit den mobilen Waagen der Verkehrsfahnder bestätigte den Anfangsverdacht, dass das Gespann zu schwer war. Das Zugfahrzeug war um fast 30 Prozent und dessen Hinterachse um über 23 Prozent überladen. Nachdem die Beamtinnen und Beamten eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben hatten, musste ein Auto umgeladen werden, bevor die Kontrolleure die Weiterfahrt gestatteten. (AZ)