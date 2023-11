Polizeikontrolle deckt Drogenverstoß auf

Ein Mann versuchte Amphetamine, die er bei sich trug, in der Dunkelheit verschwinden zu lassen. Die Polizei bemerkte sein Vorhaben und fand weitere Drogen.

Am Sonntagabend hat die Polizei bei einer Kontrolle einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entdeckt. Wie die Polizei berichtet, versuchte der 41-jährige Mann bei der Personenkontrolle in der Maria-Theresia-Straße ein Päckchen mit einer nicht unerheblichen Menge an Amphetamin in die Dunkelheit wegzuwerfen. Dies misslang nach Angaben der Polizei aufgrund der Aufmerksamkeit der Beamten. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden sie zudem noch eine geringe Menge Marihuana in der Bekleidung des Mannes. (AZ)