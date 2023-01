Polizist aus dem Kreis Günzburg verurteilt: Er warnte seinen Kumpel vor Kontrollen

Plus Ein 31-jähriger Polizist aus dem Landkreis Günzburg schickt seinem Kumpel Nachrichten und warnt ihn so vor Verkehrskontrollen. Ihm drohen noch berufliche Konsequenzen.

Weil er einem Kumpel aus Schulzeiten vor Kontrollen warnte, muss ein 31-jähriger Polizist jetzt eine saftige Geldstrafe zahlen. Außerdem muss der derzeit suspendierte Beamte von einer Dienststelle im Landkreis Günzburg mit disziplinarrechtlichen Konsequenzen für seinen Beruf rechnen.