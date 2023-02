Polizist schnappt zu Fuß einen flüchtenden Rollerdieb in Günzburg

Ein Duo stiehlt einen Roller am Bahnhof. Als die Polizei die Zwei entdeckt, flüchten sie zu Fuß. Doch sie haben nicht mit der Schnelligkeit des Beamten gerechnet.

Zwei Unbekannte haben am Samstag zwischen 15.45 und 16.30 Uhr am Bahnhof Günzburg den abgestellten Motorroller eines 20-Jährigen gestohlen. Im Rahmen der Fahndung fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg gegen 17.40 Uhr der gestohlene Roller fahrend im Bereich der Bahnhofstraße auf. Als die beiden Täter, die auf dem Roller saßen, die Polizei hinter sich bemerkten, stiegen sie ab und rannten in unterschiedliche Richtungen weg, heißt es im Polizeibericht.

Ein Polizeibeamter nahm die Verfolgung von einem der beiden Täter zu Fuß auf und konnte diesen nach mehreren Hundert Metern im Bereich der Ulmer Straße einholen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fand die Polizei ein Messer sowie Betäubungsmittel. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Zweiter Täter war etwa 18 Jahre alt und dunkel gekleidet

Der zweite Täter, der in Richtung der Dillinger Straße wegrannte, ist bislang unbekannt. Er wird auf etwa 18 Jahre geschätzt, war schlank und komplett dunkel bekleidet. Zeugen, die Angaben zu diesem unbekannten Täter machen können oder dessen Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)