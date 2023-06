Pop Art meets Maria Theresia: Ausstellung im Heimatmuseum

Werke des Pop-Art-Künstlers Jerome Rodney werden noch bis Sonntag im Günzburger Heimatmuseum ausgestellt. Welche Ausstellungen weiter geplant sind.

Verdutzt blickt Charlie Chaplin zwischen Porträts der habsburgischen Kaiserfamilie hervor. Dieses und zahlreiche weitere Werken im Pop Art-Stil können Besucherinnen und Besucher neben einer weiteren Ausstellung der Kaiserinnenportraits noch bis zum Sonntag in der Ausstellung "Pop Art meets Maria Theresia" im Günzburger Heimatmuseum betrachten. Dabei gibt es sogar die Gelegenheit, mit dem Pop-Art-Künstler selbst ins Gespräch zu kommen.

Im Rokokosaal beleuchtet unter anderem eine Ausstellung mit Porträts der Kaiserin Maria Theresia (1717–1780), welche Botschaften die Herrscherbilder im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus vermitteln sollten. Beide Ausstellungen können am kommenden Wochenende zum letzten Mal besichtigt werden. Am Samstag, den 17. Juni, führt Museumsleiter Raphael Gerhardt um 14.30 Uhr durch die Kaiserinnenporträts und am Sonntag, 18. Juni ist der Günzburger Künstler Jerome Rodney vor Ort und spricht über seine Kunstwerke.

Weitere Ausstellungen sind für Mitte Juli im Heimatmuseum geplant

Wegen Umbauarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes ist das Museum vom 19. Juni bis 14. Juli geschlossen. „Gleich im Anschluss daran warten zwei Highlights auf unsere Gäste“, so Museumsleiter Raphael Gerhardt. Am Samstag, 15. Juli, nimmt das Museum ab 15 Uhr am Kinder- und Familientag der Cityinitiative teil. Bereits um 14 Uhr wird die Ausstellung „Bretonische Impressionen“ mit Landschaftsfotografien von Annie Lefèvre aus Lannion eröffnet.

Weitere Informationen zu den kommenden Ausstellungen und Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Museums unter www.guenzburg.de/museum zu finden. (AZ)