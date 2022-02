Porsche rast auf A8 bei Günzburg in Vordermann: Fahrer wird verletzt

Auf der A8 bei Günzburg ist ein Porschefahrer so schnell unterwegs, dass er nicht mehr abbremsen kann, als ein Skoda vor ihm überholt.

Auf der A8 kam es am Sonntagabend in Höhe der Anschlussstelle Günzburg zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Skoda-Fahrer war um 19.27 Uhr auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs, um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Während dieses Überholvorganges kam laut Polizei ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen mit höherer Geschwindigkeit ein 39-jähriger Fahrer eines Porsches herangebraust. Der Fahrer des Sportwagens signalisierte mit Lichthupe dem Vordermann seine Überholabsicht. Doch die Geschwindigkeit war so hoch, dass er den Porsche trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Der Porsche prallte in den Skoda, schleuderte anschließend gegen die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen.

Porschefahrer wird auf der A8 bei Günzburg verletzt

Der Fahrer des Skoda konnte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zwischen der Aus- und Einfahrt anhalten. Der elektrobetriebene Porsche war nicht mehr steuerbar. Während der Skoda-Fahrer unverletzt blieb, zog sich der Porschefahrer leichte Verletzungen zu. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 66.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Burgau war zur Ausleuchtung, Absicherung und Reinigung der Unfallstelle im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenso wie die Autobahnpolizei Günzburg vor Ort. (obes)