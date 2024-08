Postbank schließt Filiale in Günzburg im September ganz

Die Postbank schließt am 23. September ihre Filiale in der Sedanstraße 10 in Günzburg. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit und schreibt weiter: „Bis dahin steht das Postbank-Team den Kundinnen und Kunden wie gewohnt noch zur Verfügung.“ Per Aushang und persönlichem Anschreiben wird über die Schließung informiert. Wer Post- und Paketdienstleistungen benötigt, findet am Bahnhofplatz 7 eine Partnerfiliale der Deutschen Post mit den im Einzelhandel üblichen Öffnungszeiten. Am 28. August eröffnet eine weitere Filiale am Bürgermeister-Landmann-Platz 5. Eine alternative Filiale der Postbank befindet sich am Bahnhofplatz 2 in 89073 Ulm. Dort können Kundinnen und Kunden sich zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren beraten lassen. Sie erhalten hier auch Postdienstleistungen, können Bargeld ein- und auszahlen sowie Überweisungen vornehmen. Auch einen Geldautomaten und ein Serviceterminal gibt es in dieser Filiale. Auf Wunsch bietet die Postbank Finanzberatung die Beratung zu Finanzthemen rund um die eigene Immobilie auch beim Kunden zu Hause an. Zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in Günzburg weitere Geldautomaten der Postbank und einen Geldautomaten der Cash Group.

In der Umgebung bieten zudem zahlreiche Einzelhändler das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Einkauf kostenfrei Bargeld auszahlen lassen kann. Postbank-Kundinnen und Kunden können über den Bargeldfinder unter www.postbank.de/geldautomaten und den Filialfinder unter www.postbank.de/filialen weitere Informationen über die bundesweiten Services der Postbank abrufen. „Die Postbank bietet ihren Kundinnen und Kunden mit den Filialen der Postbank, den SB-Filialen von Postbank und Deutsche Bank, den Partnern der Cash Group und verschiedenen Drittpartnern unverändert eines der dichtesten Netze zur kostenlosen Bargeldversorgung in Deutschland. Dieses Netz will die Postbank auch zukünftig aufrechterhalten und weiter ausbauen“, schreibt das Unternehmen in der Pressemitteilung. Täglichen Bankgeschäfte könnten auch einfach und sicher mit dem Postbank Online-Banking oder mobil mit der App erledigt werden. Zudem werden laut Angaben der Bank Mitarbeitende geschult, die Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um das Thema Digitalisierung weiterhelfen und sie aktiv auf dem Weg zum digitalen Banking begleiten. Überweisungsträger kann man auch künftig mit einem Girobriefumschlag an die Kontoführung der Postbank schicken. Dieser Service ist bei einigen Kontomodellen allerdings nicht im Preis inbegriffen. Zusätzlich zum Online-Banking bietet die Postbank auch das kostenlose Telefon-Banking an. Dafür benötigt man kein Smartphone. Ein gewöhnliches Telefon genügt, so das Unternehmen. (AZ)