Präsidentenwechsel beim Rotary Club Günzburg

Im festlichen Rahmen übergab Patrick Hirner das Amt des 46. Präsidenten des Rotary Clubs Günzburg an seinen Nachfolger Stefan Weißenhorner. Das vergangene rotarische Jahr 2024/25 war geprägt von beeindruckendem Engagement: Unter Patrick Hirners Leitung stellte der Club Hilfen in Höhe von 144.000 Euro nur für die Opfer des verheerenden Hochwassers im Landkreis Günzburg bereit. Zahlreiche weitere Aktionen und Spendeninitiativen rundeten das bewegte Jahr ab. Stefan Weißenhorner startet seine Amtszeit unter dem Motto „Dagegenhalten“ – ein Aufruf, Haltung zu zeigen und aktiv zu gestalten. In seiner Antrittsrede betonte er die Bedeutung von Zusammenhalt, gesellschaftlicher Verantwortung und einem lebendigen Clubleben. Besondere Schwerpunkte seines Jahres liegen auf generationenübergreifender Öffnung, gesellschaftlicher Teilhabe und mehr gemeinsamer Bewegung – im wörtlichen wie übertragenen Sinn.

