"Praxis" fälscht Haarprobe: Mann bekommt so seine Fahrerlaubnis wieder

Plus Ein dubioses Institut aus München soll Haarproben gegen Geld gefälscht haben. So bestand ein 38-Jähriger aus dem Kreis Günzburg die MPU. Wie er bestraft wird.

Wer seine Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit oder Drogen einbüßt, kommt nicht so leicht wieder zurück ans Steuer. So erging es einem 38-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis. Mit kostspieliger Hilfe eines dubiosen Münchner Instituts hat er die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) als größte Hürde geschafft. Doch die Abstinenzprobe erfolgte mit fremden Haaren. Wegen dieser Fälschung stand der 38-Jährige vor Einzelrichterin Julia Lang.

Das Delikt, dessentwegen der Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis seine Fahrerlaubnis verlor, liegt schon Jahre zurück. Bei einer Verkehrskontrolle im Dezember 2017 stellte die Polizei im Blut des Mannes Kokain und THC fest, der Führerschein war im Jahr darauf weg. Um ihn wiederzubekommen, war eine MPU fällig. Der Angeklagte recherchierte im Internet, wie er aussagte, um sich darauf vorzubereiten, weil er „damit keine Erfahrung hatte“. Er stieß auf die Münchner Praxis. Dort absolvierte er die notwendigen Gespräche mit Psychologen und habe Haarproben abgegeben. Deren Analyse soll als negatives Attest bei der MPU vorgelegt werden. Genau das passierte 2020, der Mann bekam seine Fahrerlaubnis zurück.