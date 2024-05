Günzburg

Predigt zum Tag des Bieres in Günzburg: Bruder Baderbas schenkt kräftig ein

"Sauber eig'schenkt" hieß es am Dienstag im Günzburger Forum am Hofgarten. Bruder Baderbas teilte dort in seiner Predigt zum Tag des Bieres aus.

Plus In der Predigt von Bruder Baderbas im Günzburger Forum kommt nicht jeder gut weg. Auch Flussgöttin Guntia schenkt mit ein. Was die Politiker alles einstecken müssen.

Von Peter Wieser

Warum schenkt Bruder Baderbas dieses Jahr in Günzburg ein und nicht in Burgau? Die Burgauer seien einfach großzügig, sei gesagt worden. Die hätten so viel Kultur, die Günzburger dürften da gerne auch etwas davon abhaben. Und weil sie so glücklich seien, dürfe man denen ebenfalls einmal richtig einschenken. Gerd Horseling, der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen und Moderator hatte das schnell erklärt. Also: "Sauber eig’schenkt", die Predigt zum Tag des Bieres, am Dienstag im herrlichen Forum am Hofgarten, wo die "Kultur haust". Organisatoren waren Künstler Hermann Skibbe und Radbrauerei-Chef Georg Bucher mit der Stadt Günzburg.

Die Stadtkapelle Günzburg unter der Leitung von Benedict Waldmann hat den Bayerischen Defiliermarsch gespielt, die ersten Maultaschen und Schweinsbraten sind verzehrt, noch ist es aber nicht an der Zeit für Karl Bader alias Bruder Baderbas. Erst schenkt Julia Ehrlich als Günzburgs Flussgöttin Guntia ein: soeben dem Guntia-Brunnen entstiegen, im göttlichen Kleid vom Rettenbacher Modeatelier Waltraud Wistuba und in Gummistiefeln. "Dia brauchsch, wenn’d da ganza Tag im nassa Wasser hocksch." Lieber würde sie in Richtung Stadttor in die schöne Unterstadt schauen, als "allawei zu de Ossis nach Reischburg". Jedenfalls sollen die Günzburger so weitermachen, immerhin hätten sie es vom Mauerblümchen zur Landesgartenschau 2029 geschafft, wo dann alles im Fluss sei. "Des wär‘ doch genial, wenn man da so eine Art Stadt-Legoland-Fluss-Kombi-Karte hätte", schlägt sie Legoland-Chefin Manuela Stone vor. Gummistiefel tragen Flussgöttinnen im Sommer aber nicht. "Wir in Günzburg tragen Adiletten und trinken a Rad-Bier". Jedenfalls könnten die Günzburger getrost behaupten, dass bei ihnen das "Rad" erfunden worden sei – Prost Günzburg, Prost Radbrauerei.

