Premiere: Am Montag stellen wir die erste Kinofrage des Monats

Mit der Günzburger Zeitung umsonst ins Kino – das ist in Zukunft möglich. Wie es genau funktioniert, erfahren Sie hier.

Umsonst ins Kino anlässlich eines Film-Neustarts? Das macht eine Zusammenarbeit zwischen der Redaktion der Günzburger Zeitung und dem Kinobetreiber Wolfgang Christ (BiiGZ) künftig möglich. Einmal im Monat wollen wir eine Frage stellen, die im Zusammenhang mit dem Bundesstart eines Kinofilms steht.

Die Premiere unserer Gemeinschafts-Aktion wird ein neues Abenteuer von Ant-Man and the Wasp sein. Der US-Streifen aus dem Marvel-Universum startet diesen Donnerstag in vielen bundesdeutschen Kinos, auch in Günzburg.

So kann man mitmachen und gewinnen beim Kino-Quiz

Nur wer dabei ist, kann auch gewinnen. Und so geht's: Wer mitmachen will, muss am Montag online oder in der Printausgabe unserer Zeitung (im Service-Teil) darauf achten, was wir wissen wollen. Die richtige Lösung ganz einfach bis Dienstag an die Redaktion unter der Adresse gewinnspiel@guenzbuger-zeitung.de mailen. Die Kontaktadresse inklusive der Telefonnummer sollte nicht vergessen werden.

Aus allen richtigen Einsendungen werden drei Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. Sie dürfen mit jeweils einer Begleitperson den Film "for free" anschauen. Und damit nicht genug: Auch Getränke und selbstverständlich Popcorn sind Teil des Gewinns.

Wir benachrichtigen die Glücklichen am Mittwoch. Einen Tag später liegen dann die Tickets an der Kinokasse bereit. Die Gutscheine gelten für vier Tage, in denen sie eingelöst werden müssen. Genügend Vorstellungen von Ant-Man gibt es ja in diesem Zeitraum. Der Film, der den Genres Action und Fantasy zugerechnet wird, dauert über zwei Stunden.

Einen Tipp geben wir schon jetzt. Gesucht wird am Montag der Name eines Schauspielers. (AZ)