Günzburg

vor 48 Min.

Zur Premiere des Joseph-Musicals im Günzburger Forum gibt es Jubelstürme

Im Forum am Hofgarten erklang das Musical "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat" von Andrew Lloyd Webber.

Plus Über 100 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Maria-Ward-Gymnasiums in Günzburg brachten das Musical „Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat“ auf die Bühne.

Von Claudia Jahn

Nicht das Prince Edward Theatre im Londoner Westend, sondern das ausverkaufte Forum am Hofgarten in Günzburg war am Donnerstagabend bei der Premiere von „Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat“ Schauplatz einer denkwürdigen Veranstaltung, die das Publikum zu begeisterten Jubelstürmen hinriss. Die Musik von Andrew Lloyd Webber ist an und für sich schon ein Garant für eine wunderbare Abendunterhaltung. Wenn diese Musik dann noch in so brillanter Weise vom Orchester und den Sängern präsentiert wird, dann kann man nur den Hut ziehen vor der Leistung der Akteure des Maria-Ward-Gymnasiums unter der Federführung von Johannes Jäger.

52 Bilder Das war die Premiere des Musicals Joseph in Günzburg in Bildern Foto: Bernhard Weizenegger

Bereits die Ouvertüre ließ aufhorchen und setzte erste Akzente auf das, was dem Publikum in den folgenden 90 Minuten geboten werden würde. Als schauspielerisches und sängerisches Naturtalent entpuppte sich Teodora Rajakovac, die als Erzählerin mit einem ersten großen Solopart das Geschehen auf der Bühne eröffnete. Als ob sie auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ – um mit Schiller zu sprechen – schon immer zu Hause gewesen wäre, stimmte die 18-Jährige das Publikum sehr gefühlvoll mit ihrem glasklaren Gesang auf die biblische Geschichte von Joseph, dem Lieblingssohn Jakobs ein.

