Probleme am Mountainbike-Trail: UWB-Fraktion tritt an Stadt heran

Seit der Freigabe der Strecke häufen sich in Leinheim die Probleme mit Falschparkern und Radfahrern, die private Strecken und nicht die geplante Route nutzen.

Nachdem Stadtrat Hans Kaltenecker (UWB) bereits bei der diesjährigen Bürgerversammlung in Leinheim das Thema Mountainbikestrecke angesprochen hat, sind nun weitere Details an Oberbürgermeister Gerhard Jauernig herangetragen worden. Denn seit der Freigabe der Strecke haben sich einige Leinheimer Bürger gemeldet. Das berichtet die UWB-Fraktion in einer Pressemitteilung. Einige Nutzer der Strecke würden ihre Autos nicht wie vom Deutsche Alpenverein (DAV) geplant auf den Park-and-Ride-Parkplatz in Deffingen abstellen, sondern mit ihrem Pkw (zum Teil mit Anhänger) bis kurz vor die Strecke fahren. Dazu werden Straßen benutzt, die nur für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sind. Durch das Parken werde der landwirtschaftliche Betrieb behindert.

Des Weiteren nehmen Fahrradfahrer laut Informationen der UWB eine Abkürzung über eine Wiese und hinterlassen dort Spuren. "Es handelt sich hier um eine Biowiese! Das geht natürlich gar nicht. Der Besitzer der Wiese hat inzwischen bauliche Vorkehrungen geschaffen, um diese Durchfahrt zu erschweren, verhindern kann er sie nicht. Leider ist die Ausschilderung zur Strecke (von Deffingen und von Leinheim her) mangelhaft", kritisiert die Fraktion. Es seien nur einige wenige Schilder angebracht, die mit bloßem Auge fast nicht zu sehen sind. Dadurch kommt es dazu, dass nicht die eigentlich vorgesehene Route genutzt, sondern auf allen möglichen und auch nicht vorgesehenen Wegen zur Strecke gefahren wird.

Mountainbike-Trail in Günzburg ist schonend für die Natur

Bei der Gelegenheit möchte die UWB-Fraktion erwähnen, dass die jetzige Strecke deutlich naturschonender und umweltverträglicher ist, als die ursprünglich angedachte und geplante Route. Die Fraktion sieht sich in ihrem Engagement und Einsatz für diese unberührte Natur bestätigt. Die nun verschonten Flächen sind weiterhin Bereiche, die es sogar verdient hätten als Landschafts- oder Naturschutzgebiet ausgewiesen zu werden. So könne auch verhindert werden, dass ein möglicher späterer Ausbau des Trails durch diese Flächen führt. Die UWB-Fraktion bittet die Stadtverwaltung Günzburgs dies zu prüfen. Außerdem habe man sich an OB Jauernig mit der Bitte gewandt, die Verwaltung möge mit dem DAV die genannten Vorgänge besprechen. Aus Sicht der Fraktion ist es notwendig, dass der DAV auch im Internet entsprechende Informationen herausgibt. "Außerdem wäre es wünschenswert, wenn DAV-Mitglieder vor Ort die "Falschparker" entsprechend hinweisen." (AZ)