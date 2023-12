Günzburg

vor 32 Min.

Probleme bei der DHL in Günzburg: Was ist los im Frachtzentrum 89?

Plus Verschwundene Pakete, wochenlange Wartezeiten: Laut der DHL läuft in Günzburg dennoch alles rund. Was sagt sie zu Vorwürfen aus dem Ruhrgebiet?

Von Nadine Ballweg

Das Frachtzentrum 89 in Günzburg steht noch immer im Visier unzufriedener DHL-Kunden. Die Rezensionen mit insgesamt wenig schmeichelhaften 2,9 von 5 Sternen legen nahe, dass die Probleme weit über einfache Lieferverzögerungen hinausgehen. "Und noch ein Paket weg in Günzburg! Was ist da bitte los? Diebstahl in großem Maße und keiner macht was?" schreibt etwa Oliver Goerdt in einem Meinungsbeitrag auf Google. Er selbst kommt aus dem Ruhrgebiet und berichtet später in einem Telefonat ausführlich von wiederholten Problemen mit Paketen, die in Günzburg umsortiert wurden. Zuständig für die verspäteten oder mutmaßlich verschwundenen Pakete fühle sich dort niemand. Der Westfale erhebt konkrete Vorwürfe: "In Günzburg macht sich jemand zunutze, dass niemand verantwortlich sein will. Ich vermute, da macht sich jemand die Taschen voll."

In seinem Unmut ist der 52-Jährige nicht allein. Eine Nutzerin mit dem Namen Manuela schrieb vor wenigen Wochen: "Fünf Mal Beschwerde eingereicht, aber nichts tut sich." Einmal sei sogar ein geöffnetes Paket ohne Inhalt angekommen, schreibt sie weiter. Die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme in solchen Fällen finden einigen Kundinnen und Kunden nicht zufriedenstellend platziert. Eine frustrierte Nutzerin schreibt überspitzt: "Die werden schon wissen, warum sie hier keine Telefonnummer anzeigen."

