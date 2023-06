Günzburg

vor 49 Min.

Profikoch zeigt im Foodtruck, wie gut regionale Produkte schmecken

Plus Bauernverband und Landfrauen werben in Günzburg für den Einkauf heimischer Lebensmittel. Vor allem im Sommer ist das Angebot groß. Ein Profikoch zeigt, wie es geht.

Von Claudia Jahn

Auf Anregung von Sybille Löhle als Vorstandsmitglied der Bayerischen Landfrauen im Kreis Günzburg und der Kreisbäuerin Nicole Strobl machte am vergangenen Samstag der "Bayerntruck" Station am Bürgermeister-Landmann-Platz. Gleich neben dem wöchentlich stattfindenden Bauernmarkt konnten sich die Verbraucher umfangreich über die Vorteile der in Bayern hergestellten und weiterverarbeiteten Nahrungsmittel informieren. Profikoch Giuseppe Messina hatte zusammen mit seiner Frau Salina sichtlich großen Spaß, in seinem Foodtruck den Passanten saftige Burger zu kredenzen und ganz nebenbei die Vielfalt der Zubereitungsmöglichkeiten von Speisenangeboten mit bayerischen Lebensmitteln unter Beweis zu stellen.

Die vielen Besucher waren begeistert von dem schmackhaften „Bayerischen Fast Food“ und werden beim Griff ins Regal zukünftig verstärkt auf die Herkunft der Lebensmittel und das Label "Geprüfte Qualität Bayern" achten. Spätestens seit dem Frühjahr letzten Jahres sind allen Verbrauchern die Folgen der Globalisierung eindringlich vor Augen geführt worden. Bis zu diesem Zeitpunkt war es wohl vielen gleichgültig, woher die in den Märkten angebotenen Lebensmittel ursprünglich stammen. Auch wenn sicherlich seit Längerem eine Deklarationspflicht hinsichtlich der Herkunft bestand, trafen die meisten Verbraucher in der Regel ihre Auswahl nach Gewohnheits- und Preiskriterien. Begriffe wie Lieferketten, Lieferengpässe und auch der CO₂-Abdruck rückten aufgrund der Krise auf einmal in den Fokus auch derer, die bislang relativ sorglos das stets vollständige und umfangreiche Warenangebot der Händler als Selbstverständlichkeit betrachteten.

