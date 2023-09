Prozess am Amtsgericht: 54-Jähriger betrügt Fahrschule und Arbeitsagentur 

Plus Ein Betrugsprozess am Amtsgericht hat für einen 54-Jährigen unangenehme Folgen. Der 19-fache Wiederholungstäter kommt nicht mehr mit einer Geldstrafe davon.

„Ich bin schuldig, aber ohne Absicht“, beteuerte der Angeklagte. Der Mann wollte seinen Führerschein, den er vor 14 Jahren eingebüßt hatte, wieder zurück und hatte deshalb Fahrstunden genommen. Er schaffte die Prüfung – aber mit äußerst unangenehmen Folgen. Weil er der Günzburger Fahrschule nicht bezahlt hatte und außerdem die Arbeitsagentur betrogen hatte, wurde er jetzt zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Die finanzielle Lage des 54-Jährigen war und ist alles andere als rosig. Zwar hat der Mann derzeit einen Job, bei dem er seinen Angaben nach zwischen 2.300 und 2.400 Euro im Monat verdient. Aber davon bleiben ihm lediglich etwa 1.400 Euro übrig. Der Rest ist verpfändet, denn den Angeklagten plagen mehrere 10.000 Euro Schulden: Wegen Gerichtsverfahren, Mietkosten und weiterer offener Beträge. Dazu kommen jetzt noch knapp 2.700 Euro hinzu.