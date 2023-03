Prozess in Günzburg

06:00 Uhr

36-Jähriger stiehlt Schmuck von Ex-Freundin und lässt ihn einschmelzen

Plus Die Reue kam zu spät: Ein Angeklagter landete für einen Diebstahl in Höhe von mehr als 6000 Euro vor Gericht. Er ließ den Goldschmuck seiner Ex einschmelzen.

Von Wolfgang Kahler

Statt einer gemeinsamen Zukunft mit der Freundin endete die Beziehung mit einem Knalleffekt. Der 36-Jährige stahl Schmuckstücke im Wert von mehr als 6000 Euro und machte sie zu Geld. Das brachte dem Dieb jetzt vor Gericht. „Es tut mir leid, ich bereue die Tat“, sagte der Angeklagte in der Verhandlung. Dennoch wurde er vom Amtsgericht Günzburg verurteilt.

