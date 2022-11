Prozess in Günzburg: Ehepaar erfindet versuchte Vergewaltigung

Plus Eine junge Frau steht in Günzburg vor Gericht, weil sie mit ihrem Gatten einen anderen Mann fälschlicherweise der versuchten Vergewaltigung bezichtigt hat.

Viel zusätzliche Arbeit bescherte die Taktik eines Rechtsanwaltes dem Amtsgericht Günzburg. Eine junge Nigerianerin war gemeinsam mit ihrem Mann überführt worden, vor rund zweieinhalb Jahren in einem Asylbewerberheim im mittleren Landkreis einen Mann fälschlicherweise der versuchten Vergewaltigung bezichtigt zu haben.