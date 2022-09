Wer war schuld? Eskalierter Familienstreit beschäftigt Justiz in Günzburg

Plus Der Prozess am Amtsgericht Günzburg gegen zwei Brüder wegen gefährlicher Körperverletzung endet mit einer Überraschung.

Fotos, die Richter Martin Kramer in der Verhandlung als Beweismittel präsentierte, zeigten eine blutige Kopfwunde. Die Verletzung stammte angeblich von einem Schlüsselbund, mit dem das Opfer geschlagen worden sei. Als Täter hatte die Staatsanwaltschaft zwei Brüder angeklagt. Sie sollen wegen der unerwünschten Beziehung des 42-Jährigen zur Stieftochter die heftigen Attacke geritten haben.