Prozess vor Amtsgericht Günzburg platzt: Angeklagter in der Klinik

Einem 29-Jährigem wird eine ganze Latte von Delikten vorgeworfen. Doch die Verhandlung vor dem Amtsgericht Günzburg findet erst einmal nicht statt.

Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Wegen dieser Straftaten sollte sich ein 29-Jähriger am Freitag vor dem Günzburger Schöffengericht verantworten. Doch daraus wurde nichts, denn der Angeklagte kam in der Nacht zuvor in eine Augsburger Klinik. Ob gegen den Mann ein Haftbefehl erlassen wird, blieb zunächst offen.

Der Prozess steht offenbar unter einem ungünstigen Stern. Bereits 2021 - in diesem Jahr kam es zu den vorgeworfenen Delikten - sollte das erste Mal gegen den Angeklagten verhandelt werden. Aber der Termin scheiterte ebenso wie weitere vier in den Folgejahren aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder waren andere Prozessbeteiligte krank, verhindert, oder Zeugen nicht verfügbar.

Angeklagter erscheint nicht: Erkrankung soll der Grund sein

Vorsitzender Richter Martin Kramer informierte zu Beginn der Verhandlung, dass der Bruder des Angeklagten das Gericht über eine plötzliche lebensbedrohliche Erkrankung des 29-Jährigen benachrichtigt habe, der angeblich wegen Überzuckerung ins Krankenhaus gebracht wurde. Anrufe des Richters bei der Klinik ergaben allerdings keine Aufschlüsse über den Gesundheitszustand des Angeklagten. Ein ärztliches Attest wurde bis zu Verhandlungsbeginn nicht vorgelegt.

Wenn sein Mandant im Krankenhaus liege, sei er wohl entschuldigt, erklärte Pflichtverteidiger Matthias Egger. Eine Erkrankung hatte bereits den Anfang Februar angesetzten Prozesstermin scheitern lassen. Der Staatsanwalt regte den Erlass eines Haftbefehls an, um sicherzustellen, dass der Angeklagte zur Neuansetzung der Verhandlung am 4. März komme, zu der insgesamt elf Zeugen geladen sind. Das Schöffengericht entschied nach Beratung, dass über den Haftbefehl erst entschieden wird, wenn genaue Informationen über den Gesundheitszustand des Mannes vorliegen.