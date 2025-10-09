Pyrotechnik im Einsatz: Katastrophenschutzübung am Samstag in Günzburg

Eine große Katastrophenschutzübung findet am kommenden Samstag, 11. Oktober, findet im Landkreis Günzburg eine große Katastrophenschutzübung statt. Mehr als 350 Einsatzkräfte nehmen daran teil, weshalb es durch die an- und abfahrenden Einsatzfahrzeuge auch zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Zur realistischeren Übungsdarstellung wird teilweise auch Pyrotechnik eingesetzt, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Für die Bevölkerung bestehe zu keiner Zeit eine Gefahr. Der Schwerpunkt der Übung liegt nach Angaben des Landratsamtes im nördlichen Gewerbegebiet Günzburg. Die Übung findet von etwa 9.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr statt. (AZ)

Katastrophenschutzübung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einsatzkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pyrotechnik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis