Pyrotechnik im Einsatz: Katastrophenschutzübung am Samstag in Günzburg

Rund 350 Einsatzkräfte aus dem Landkreis üben am Wochenende für den Ernstfall. Das könnte auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben.
    Im Landkreis Günzburg findet am Samstag eine große Katastrophenschutzübung statt.
    Eine große Katastrophenschutzübung findet am kommenden Samstag, 11. Oktober, findet im Landkreis Günzburg eine große Katastrophenschutzübung statt. Mehr als 350 Einsatzkräfte nehmen daran teil, weshalb es durch die an- und abfahrenden Einsatzfahrzeuge auch zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Zur realistischeren Übungsdarstellung wird teilweise auch Pyrotechnik eingesetzt, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Für die Bevölkerung bestehe zu keiner Zeit eine Gefahr. Der Schwerpunkt der Übung liegt nach Angaben des Landratsamtes im nördlichen Gewerbegebiet Günzburg. Die Übung findet von etwa 9.30 Uhr bis voraussichtlich 14.30 Uhr statt. (AZ)

