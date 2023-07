Quad aus Günzburger Tiefgarage gestohlen

Der Besitzer hat sein Quad in einer Tiefgarage im Wasserburger Weg geparkt. Jetzt ist sein Fahrzeug verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Montag hat ein Mann Anzeige wegen Diebstahls seines Quads erstattet. Das Fahrzeug hatte er laut Polizei zuletzt am 22. Juli auf dem Stellplatz einer privaten Tiefgarage im Wasserburger Weg geparkt. Am Sonntagabend stellte er dann das Fehlen des Quads fest. Es handelt sich um ein schwarzes Quad der Marke Yamaha. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 erbeten. (AZ)