Querdenker-Trick entlarvt: Arzt wird wegen Fake-Attest verurteilt

Plus Ein Arzt reicht beim BKH Günzburg ein falsches Attest einer Ärztin aus dem Querdenker-Milieu ein. Der 30-Jährige hält sich auch vor dem Gericht noch für unschuldig.

Mit einem Trick wollte ein Arzt seiner Covid-Impfung entgehen und eine Stelle im Günzburger Bezirkskrankenhaus (BKH) antreten. Doch der 30-Jährige hatte nicht mit der Cleverness einer Sekretärin in der Klinik gerechnet. Sie entlarvte einen Impfunfähigkeitsnachweis als Fake-Dokument von einer als Corona-Leugnerin bekannten Medizinerin aus dem Alb-Donau-Kreis. Dieses Fantasieattest brachte dem Mann eine Geldstrafe ein.