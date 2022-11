Rabiate Frau löst in Günzburg einen Polizeieinsatz aus

Tritte einer Frau gegen ein Auto waren vermutlich Auslöser einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Günzburg.

Zu einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft auf dem PEP-Areal in Günzburg. Laut Polizei kam es am Montagabend zwischen mehreren Bewohnern einer Unterkunft in der Maria-Merian-Straße zu Streitigkeiten. Der Ursprung dürfte nach ersten Erkenntnissen das rabiate Verhalten einer 27-jährigen Frau gewesen sein. Diese habe mit den Füßen gegen ein geparktes Autos eines Mitbewohners getreten. Dadurch entstanden Dellen an Tür, Motorhaube und Kotflügel. Darauf angesprochen wäre die Frau auf die Mitbewohner losgegangen. Inwiefern es dabei zu Verletzungen gekommen ist, müssen die polizeilichen Ermittlungen im Nachgang ergeben. Vor Ort seien die Gemüter zu erhitzt gewesen und zudem habe die Sprachbarriere eine umfassende, polizeiliche Informationserhebung verhindert. (AZ)