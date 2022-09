Radfahrer hat verbotenes Messer in Günzburger Innenstadt dabei

Eine Polizeistreife kontrolliert einen 21-jährigen Fahrradfahrer, weil dieser sein Handy auf dem Rad nutzte. Bei der Kontrolle finden sie ein verbotenes Messer.

Ein 21-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit dem Handy am Ohr entlang der Ulmer Straße in Günzburg geradelt. Dies beobachtete eine Polizeistreife, welche den jungen Mann kontrollierte.

Polizei findet Messer bei Radfahrer in Günzburg

Dabei fanden die Beamten ein verbotenes Einhandmesser. Neben dem verkehrsrechtlichen Verstoß muss sich der 21-Jährige laut Angaben der Polizei nun auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. (AZ)