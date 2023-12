Radfahrer stößt gegen geöffnete Autotür

Ein Radfahrer konnte der kurz vor ihm geöffneten Türe nicht ausweichen, und zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Gegen den Pkw-Fahrer ermittelt die Polizei.

Am vergangenen Mittwoch, kurz nach 7.30 Uhr, ist ein 33-jähriger Fahrradfahrer in der Albert-Höfner-Straße zu Sturz gekommen. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer, der am Fahrbahnrand angehalten hatte, öffnete laut Polizeibericht kurz vor dem Radfahrer die Fahrertüre. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die geöffnete Türe. Der Fahrradfahrer verletzte sich und zog sich mehrere Prellungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 350 Euro. Die Beamten der Polizei Günzburg leiteten gegen den Pkw-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)