Radfahrer stößt mit Motorradfahrer zusammen

Ein Radler will an der Weißenhorner Straße in Günzburg abbiegen und übersieht dabei ein Kraftrad. Der Unfall endet für den Radfahrer im Krankenhaus.

Am Freitagmittag ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Motorrad leicht verletzt worden. Der Unfall passierte laut Polizei um 13.38 Uhr. Der Radfahrer fuhr von Bubesheim kommend den Radweg entlang der Weißenhorner Straße in Richtung Günzburg. Unmittelbar nach der Einmündung der Reindlstraße wollte der Radfahrer vom Radweg aus nach links abbiegen, um die Weißenhorner Straße über die dortige Querungshilfe zu überqueren. Motorradfahrer kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern Dabei übersah er der Polizei zufolge ein Kraftrad, dessen Fahrer von Bubesheim kommend in Richtung Günzburg fuhr. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem vor ihm querenden Radfahrer nicht mehr verhindern. Der Radler stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (AZ)

