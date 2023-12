Radfahrer stürzt und landet im Krankenhaus

Ein 32-jähriger Radler stößt mit einem Auto zusammen und erleidet Prellungen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und verkehrssicherer Ausstattung des Zweirads.

Am Donnerstagabend stürzte ein 32-Jähriger mit seinem Pedelec im Kreuzungsbereich der Riemgrabenallee und Tulpenstraße, denn er stieß mit dem Auto einer 69-jährigen Frau zusammen. Der Radfahrer wurde laut Polizei mit Gesichtsverletzungen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch Fahrräder verkehrssicher ausgestattet sein müssen. Neben Reflektoren sind auch funktionierende Lichter vorgeschrieben. Auch an den Fahrradhelm soll gedacht werden. (AZ)