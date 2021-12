Radfahrerin stürzt in Günzburg mit über einem Promille im Blut

Entweder war sie früh unterwegs oder sie fuhr sehr spät nach Hause: Gegen 5.30 Uhr stürzt eine 59-Jährige mit dem Fahrrad in Günzburg. Die Polizei macht einen Bluttest.

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf dem Radweg in der Augsburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei Günzburg. Dabei sei sie mit ihrem Fahrrad ins Rutschen gekommen und gestürzt.

Die Blutentnahme ergab einen Wert von über einem Promille

Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die 59-jährige Radfahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand, berichtet die Polizei weiter. Eine erste Überprüfung durch die Beamten ergab einen Alkoholwert von mehr als einem Promille. Die Polizisten ordneten daher eine Blutentnahme bei der Frau an. Die Radfahrerin wurde nach Angaben der Polizei bei dem Sturz leicht verletzt. (AZ)

