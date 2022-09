Radler halten in Günzburg und sprechen über Depressionen

Plus Die Radfahrer der Mut-Tour rücken psychische Erkrankungen stärker in die Öffentlichkeit. Auch Günzburg war Etappenort. Es gab Möglichkeiten für Gespräche.

Ein Mensch bricht sich das Bein oder den Arm – da ist es jedem klar, dass dieser Mensch Hilfe benötigt. Ärztliche Hilfe zur Genesung, aber auch Hilfe aus seinem Umfeld zur Bewältigung des Alltags. Wenn ein Mensch merkt, dass es ihm psychisch nicht gut geht, dass er sich überfordert fühlt oder aus einer Spirale der Traurigkeit nicht mehr heraus findet, dann ist die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen immer noch viel zu hoch. Das Stigma, das auf psychischen Krankheiten lastet, wird nach wie vor viel zu häufig mit persönlicher Schwäche oder auch Unwilligkeit assoziiert.